Federalberghi Siracusa rinvia l'assemblea a data da destinarsi

In riferimento al perdurare delle limitazioni - coloro arancione - della nostra Regione, dichiarate dal Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, al fine di poter incontrare gli operatori del settore e le istituzioni nel massimo rispetto delle norme vigenti e a tutela della salute di tutti, rinviamo l'assemblea di Federalberghi Siracusa del 3 maggio a data da destinarsi.

Ci scusiamo per l'inconveniente, non imputabile alla nostra volontà. Sarà nostra cura comunicare la nuova data dell'assise associativa.