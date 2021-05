Covid, nel Ragusano contagi in crescita: preoccupano i dati di Vittoria

Aumentano nel Ragusano i contagi Covid. Nel rapporto Asp del 1° Maggio i positivi sono 1.581, 22 in più rispetto al dato del giorno precedente. In isolamento domiciliare ci sono 1.509 persone, 55 sono ricoverati e 17 i positivi al virus Covid 19 in provincia di Ragusa. Oggi 1 maggio, secondo i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa in totale sono 1.581 di cui 1.509 in isolamento domiciliare, 55 ricoverati in ospedale e 17 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. I morti, dall'inizio della pandemia, salgono a 244: l'Asp ha comunicato il decesso di un uomo di Scicli di 86 anni avvenuta all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Preoccupa la situazione venutasi a determinare a Vittoria dove i contagi, negli ultimi giorni sono saliti vertiginosamente fino a raggiungere quota 412 con un incremento di una trentina di casi in un solo giorno. In pericolosa crescita i contagi anche a Comiso. Malgrado una diminuzione di casi i maggiori contagi si registrano sempre a Ragusa (417), seguita da Vittoria (412) e Comiso (274) . Ecco il dettaglio dei contagi nei dodici comuni iblei: 31 Acate, 17 Chiaramonte Gulfi, 274 Comiso, 11 Giarratana, 27 Ispica, 126 Modica, 7 Monterosso, 75 Pozzallo, 417 Ragusa, 52 Santa Croce Camerina, 70 Scicli, 412 Vittoria.