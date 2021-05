Bimbo di 10 anni di Floridia con il covid, l'Asp alla mamma: prenda il taxi e venga a Siracusa

E' l'ennesimo caso che farà discutere quello accaduto ad una mamma di Floridia che si è sentita umiliata dall'operatore telefonico del Centro Covid dell'Asp di Siracusa che gli comunicava di presentarsi domani nei locali dell'ex Onp per un tampone molecolare, considerato che il figlio che frequenta la quinta elementare, è risultato positivo al tampone rapido. Nasce così una discussione telefonica con la mamma del bambino, famiglia che abita in via Pascoli ed in gravi difficoltà e l' Asp. La donna fa presente che non ha i mezzi per raggiungere Siracusa e chiede che venga fatto l'esame a domicilio, ma l'operatore dell'Azienda sanitaria locale le dice: prenda un taxi o venga a piedi da Floridia a Siracusa. La notizia che mette a nudo le falle della Sanità a Siracusa, è stata diffusa in serata da Renzo Spada, segretario territoriale della Fsi - Usae, nonchè consigliere comunale di Floridia. E' stata la mamma che si è rivolta al sindacato, facendogli ascoltare la telefonata. "Tutto questo è assurdo- vergognoso che una famiglia già in preda all’ ansia per il proprio figlio che ha contratto il covid, deve sentirsi detto ciò da chi invece deve avere una delicatezza maggiore visto il contatto che hanno con le famiglie che vivono questa emergenza drammatica - dice Renzo Spada - Chiedo al direttore Generale dell’ ASP di Siracusa di attivarsi al fine di verificare quanto vergognosamente accaduto a questa famiglia floridiana. Siano fatte delle scuse pubbliche a questa famiglia umiliata. Invito pure il sindaco di Floridia in quanto massima autorità sanitaria della città, di chiedere conto e ragione all'Asp e di informare pure l'assessorato regionale alla Salute, affinchè episodi come questi non si verifichino mai più".

NEL FILMATO L'INTERVENTO DI RENZO SPADA