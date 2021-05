Modica, grave lutto per la giornalista Carmela Giannì: è morta la figlia Valeria

Un grave lutto ha colpito la giornalista modicana Carmela Giannì, collaboratrice della testata on line La Pagina, ex assessore comunale. Per un malore improvviso è morta, venerdì sera, la figlia, Valeria, 48 anni. Lascia il marito, Giovanni e la figlia SofiaMaria. I funerali si svolgeranno lunedì, alle 10, nella Chiesa Madre di San Pietro, a Modica. Alla collega Carmela Giannì e ai familiari le condoglianze della redazione di Nuovo Sud.