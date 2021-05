Arrivata ad Augusta la Ocean Viking con 236 migranti: le violenze in Libia

E' approdata al porto di Augusta la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterraee con a bordo 236 migranti. Sono gia' iniziate le procedure per eseguire i tamponi agli stranieri volte a verificare eventuali positivita' al Covid. Successivamente inizieranno le procedure di sbarco sulla nave per la quarantena mentre i minori non accompagnati saranno trasferiti in centri di accoglienza.Le operazioni di sbarco sono coordinate dalla Prefettura mentre le forze dell'ordine saranno impegnate nelle identificazioni dei migranti, salvati martedi' scorso mentre si trovavano a bordo di due gommoni."Ieri, per la prima volta dopo mesi, una nave della Marina italiana, ha condotto un salvataggio in acque internazionali al largo della Libia. Speriamo che sia solo il primo passo di un rinnovato sforzo europeo e italiano di ricerca e soccorso", dice Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee. La Ong punta l'indice, ancora una volta, sulla situazione in Libia. "Gli esseri umani - spiegano dalla Ong - in Libia approfittano consapevolmente di altri esseri umani intrappolati in condizioni spaventose, che non hanno altra scelta se non quella di intraprendere una pericolosa traversata a bordo di imbarcazioni fragili e inadatte alla navigazione; sono disposti a tutto pur di sfuggire ad un destino di miseria e violenze"