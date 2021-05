L'Asp rimedia alla gaffe e invia i sanitari a Floridia per il tampone domiciliare a bimbo di 10 anni

Il Centro covid dell'Asp di Siracusa corre ai ripari dopo la grossolana gaffe di ieri, negando il tampone a domicilio a una mamma di Floridia con il figlio di 10 anni positivo al tampone rapido ed impossibilitata a portare nei locali dell'ex Onp di Siracusa il bambino. L'operatore covid aveva detto alla donna di floridiana di prendere un taxi o di raggiungere a piedi il centro per il tampone molecolare. La signora, però, ha registrato la conversazione tra lei e l'operatore dell'Asp. La notizia arrivata alle orecchie del segretario del sindacato Fsi Usae, Renzo Spada, ha però fatto il giro della Sicilia, creando forte indignazione da parte della popolazione. "Dopo la mia video denuncia - dice Spada che è pure consigliere comunale a Floridia - sul caso del rifiuto del tampone domiciliare al bambino di 10 anni positivo al covid di una famiglia floridiana ieri sera stesso ho avuto modo di interloquire con il responsabile per il Covid dell'ASP di Siracusa il quale, appena saputo dell'accaduto, si è prontamente attivato per garantire una tempestiva risoluzione del problema per la famiglia cui era stato negato il servizio domiciliare di tampone nell'impossibilità di potersi recare all'ex Onp di Siracusa. Stamane la famiglia mi ha informato che i sanitari dell'Asp si sono recati presso il domicilio di questa famiglia (via Pascoli) per effettuare il tampone al bambino e alla madre. MI ritengo soddisfatto che si sia risolto tutto per il meglio e in maniera tempestiva e spero che questo resti un caso isolato che non si ripeta in futuro e serva da monito per garantire sempre un corretto operato da parte degli operatori sanitari".

LA TELEFONATA SHOCK