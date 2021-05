Covid, sempre in crescita i contagi nel Ragusano: record a Vittoria con 439

Continuano ad aumentare i contagi nel Ragusano e preoccupa la situazione che si registra a Vittoria dove le persone positive al Covid, negli ultimi giorni, crescono alla media di quasi 30 casi ogni 24 ore. Il dato del 2 maggio, secondo il report Asp, certifica 1.617 positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Tra i 1.617 positivi ci sono 1.542 in isolamento domiciliare, 58 ricoverati in ospedale e 17 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. Sale anche il numero dei morti: sono 245. Nelle ultime 24 ore è morto, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un uomo di 86 anni di Comiso. Restano molto preoccupanti i numeri dei contagi a Vittoria (439), Ragusa (418) e Comiso (286).

Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 31 Acate, 17 Chiaramonte Gulfi, 268 Comiso, 11 Giarratana, 25 Ispica, 124 Modica, 8 Monterosso, 82 Pozzallo, 418 Ragusa, 51 Santa Croce Camerina, 68 Scicli,

439 Vittoria.