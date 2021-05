Cadavere trovato in strada nel Foggiano: forse è un indiano

Il cadavere di un uomo, presumibilmente di origine indiana, è stato trovato questa mattina sul ciglio di una strada nelle campagne tra Apricena e San Severo, in provincia di Foggia. Sul posto, insieme al medico legale e al magistrato della locale Procura, i carabinieri chiamati da un passante e ora impegnati nel ricostruire le cause del decesso. Accertamenti sono in corso per stabilire, in particolare, se l'uomo sia stato travolto e ucciso da un pirata della strada.