Il Papa incoraggia parroco di Avola a continuare a lottare contro la pedopornografia

Papa Francesco al Regina Caeli ha incoraggiato l’Associazione Meter fondanta da don Fortunato Di Noto e che oggi, 2 maggio, concludeva la settimana della XXV Giornata Bambini Vittime della violenza, della indifferenza, dello sfruttamento contro la pedofilia e la pedopornografia.

Il Papa così ha espresso la Sua vicinanza e il Suo pensiero speciale: «Il mio pensiero oggi va anche all’Associazione Meter, che incoraggio a continuare nell’impegno in favore dei bambini vittime della violenza e dello sfruttamento».

L’impegno contro gli abusi, la pedofilia e la pedopornografia, da 30 di don Fortunato Di Noto e di Meter “non è una storia di filantropia - secondo monsignor Antonio Staglianò, vescovo di Noto -. Sarebbe istintivo pensarlo, ma obiettivamente superficiale e ingeneroso. Invece questo racconto dice una storia teologica: parla della fede e di un particolare tipo di cristianesimo che dovremmo propiziare”.

Alla Giornata di quest’anno hanno aderito trenta diocesi (aumentano ogni anno), in un libro online si raccolgono tutti i messaggi che in 25 anni Meter ha ricevuto, dai Presidenti della Repubblica a quelli della Camera e Senato a cui si aggiungono quelli di Benedetto XVI e Papa Francesco e centinai di messaggi dei Vescovi che in un cammino graduale hanno risposto al dramma degli abusi sui minori e le persone vulnerabili. (https://www.associazionemeter.org/images/stories/giornata-bambini-vittim...) è scaricabile gratuitamente.

Quest’anno ha aderito la Congregazione per l’educazione cattolica del Vaticano. E non un’adesione formale, ma proprio le diocesi hanno invitato i parroci e le comunità a pregare con la preghiera formulata dai bambini vittime, ai quali Meter ha chiesto di scriverla: “Preghiamo per il popolo di Dio affinché promuova con coerenza la difesa, la tutela, la protezione e la cura dei piccoli violati nel corpo e nello spirito e assuma iniziative per la loro salvaguardia in famiglia,nella società e nella scuola”.

Ha aderito anche la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha inviato un messaggio a don Fortunato: questa Giornata “ci permette di ricordare l’importante attività che l’Associazione da Lei animata ha svolto in questi anni: proteggere i bambini, ascoltare le loro storie, accogliere le loro sofferenze, rispondere alle loro domande, sostenere e garantire lo sviluppo armonico delle loro persone, offrire loro una speranza e un futuro. Questa la Vostra missione che, negli anni, ha reso l’Associazione un punto di riferimento nazionale e internazionale”

Don Fortunato Di Noto, sottolinea che ‘continueremo, ricordando sempre chi non ce l’ha fatta e soprattutto alle vittime che nel cammino di Meter, si sono incrociate con noi. Dobbiamo continuare per fare sempre meglio e di più.”