Auto, Emanuele Schillace vince per la terza volta lo slalom di Rocca di Novara

Emanuele Schillace vince per la terza volta lo Slalom Rocca di Novara, primo appuntamento del Campionato Italiano Slalom e quinta prova del Campionato Siciliano di specialita', organizzato da Top Competition, corsosi questo fine settimana a Novara di Sicilia, uno dei Borghi piu' belli d'Italia che ha accolto con il consueto entusiasmo la 26^ edizione. Schillace, giovane messinese alfiere della T.M. Racing su Radical SR4, ha conquistato l'alloro della competizione finita al termine della seconda delle tre manches in programma a causa della nebbia che si e' addensata sul percorso. "Sono felicissimo di questa vittoria - dice Schillace - ottenuta anche grazie al gran lavoro del mio team. Peccato per il meteo che non ci ha consentito di poter disputare anche la terza manche. Voglio fare i complimenti agli organizzatori per aver allestito un percorso al top". Schillace e' stato in lotta con il trapanese Girolamo Ingardia su Ghipard, che si e' dovuto accontentare della piazza d'onore. A completare il podio il molisano pluri campione italiano Fabio Emanuele su Osella PA9/90 motorizzata Alfa Romeo della Campobasso Corse.