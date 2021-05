Il Catania resiste a Foggia ed impone il pari grazie a una doppietta di Golfo (CLASSIFICA FINALE)

Il Catania supera indenne il test di Foggia nell'ultima partita di campionato di serie C. E' finita 2 - 2 con gli etnei bravi a rimontare. Adesso sarà Catania-Foggia la sfida per il primo turno dei playoff. È l’esito dell’ultima gara della regular season .

Un pari agrodolce che fa “retrocedere” il Foggia di due posizioni e che alimenta più di qualche rimpianto specie per l’andamento della partita, condotta per due terzi dai satanelli. Un punto che serve poco e che “danneggia” di più i rossoneri, costretti ora a giocare in trasferta il primo turno degli spareggi promozione.

È stato un buon Foggia soprattutto nel primo tempo, quando i rossoneri hanno gioito due volte nel giro di cinque minuti. Protagonista, tanto per cambiare, Alessio Curcio. Sua l’inzuccata vincente al quarto d’ora – su uscita ‘farfallesca’ di Martinez – e suo anche l’assist per la zampata di D’Andrea al 20’. Un doppio vantaggio durato poco meno di quindici minuti, quando dall’altra parte la solita incertezza di Di Stasio ha spianato la strada a Golfo.

Più convinta, nella seconda frazione, la squadra di Baldini, che pur senza generare troppe ansie alla retroguardia dei satanelli, nel secondo tempo si è fatta preferire per intenzioni e qualità delle proposte offensive, fino al tap in vincente di Golfo, al 33’, giunto al termine di una concitata azione generatasi dal versante destro. Per il Foggia, solo il rimpianto per una ripartenza in superiorità numerica vanificata da Rocca.

SERIE C - GIRONE C - 38^ GIORNATA (02/05)

Bari - Bisceglie 2-1

Casertana - Paganese 1-1

Catanzaro - Monopoli 2-2

Cavese - Avellino 1-1

Foggia - Catania 2-2

Teramo - Viterbese 2-0

Ternana - Juve Stabia 3-4

V. Francavilla - Palermo 1-3

Vibonese - Turris 1-1

CLASSIFICA: Ternana 90 punti; Catanzaro, Avellino 68; Bari 63;

Juve Stabia 61; Catania 59; Palermo 53; Teramo 52; Foggia 51;

Casertana 45; Monopoli 41; Viterbese 40; Potenza, Turris 39;

V.Francavilla 38; Vibonese 36; Paganese 32; Bisceglie 30; Cavese 23.

Catania 2 punti di penalizzazione Trapani escluso dal campionato

Ternana promossa in serie B

2^, 3^ (ed eventuale migliore 4^) alla fase nazionale play-off 4^ al secondo turno fase play-off girone (5^ se la 4^ alla fase nazionale) Cavese, terzultima (se distacco da quartultima superiore a 8 punti) e penultima (se distacco da quintultima superiore a 8 punti) retrocedono in serie D