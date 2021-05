Il Palermo batte fuori casa la Virtus Francavilla e agguanta il settimo posto

Il Palermo agguanta al fotofinish il settimo posto in classifica regalandosi il Teramo domenica prossima al Renzo Barbera. Un finale avvincente di questa regular season che porta la firma anche e soprattutto di Nicola Valente: così come all'andata l'esterno dei rosanero si esalta contro la Virtus, ribaltando i padroni di casa in soli dieci minuti di gioco. Nella ripresa ci mette la firma anche anche Silipo: 3-1 il risultato finale al Giovanni Paolo II. Il gol più importante però lo segna il Catania nei minuti finali del match dello Zaccheria: il definitivo 2-2 dei cugini etnei regala al Palermo il settimo posto in classifica, consentendo così agli uomini di Filippi di iniziare questi playoff al Renzo Barbera, quando domenica prossima arriverà il Teramo. Il Palermo avrà a disposizione due risultati su tre e a questo punto sarà fondamentale non perdere nell'arco dei novanta minuti contro la formazione abruzzese per accedere al secondo turno.