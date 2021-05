Palermo, controlli al porto: sequestrati due esemplari di tartarughe protette

Nell'ambito dell'attivita' di controllo nel porto di Palermo, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato due tartarughe "Testudo Graeca", introdotte nel territorio doganale dell'Unione europea da un passeggero italiano. Gli esemplari, trasportati su un'auto sbarcata dalla nave proveniente da Tunisi, erano sprovvisti della documentazione prescritta dalla Convenzione di Washington del 1975 e, pertanto, non era possibile la loro importazione.

La Convenzione di Washington, nota anche come Cites, e' stata adottata dalla comunita' internazionale a tutela delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione e talvolta fatte oggetto di commercio. L'importatore e' stato denunciato per tentata importazione di esemplari di specie protetta.