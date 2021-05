Siracusa, ragazzini come piccoli boss: tentano una estorsione con il metodo del "cavallo di ritorno"

Tentano di estorcere 250 euro alla vittima di un furto: protagonisti dell'episodio tre ragazzi minorenni, due dei quali non ancora quattordicenni. I tre, utilizzando il metodo del cavallo di ritorno avevano richiesto ad un altro minorenne ed al padre la somma di 250 euro per la restituzione del ciclomotore rubato la sera precedente. La vittima del furto aveva postato su un social network un annuncio per la restituzione del proprio ciclomotore dopo che gli era stato rubato. Uno dei ladri rispondeva a tale annuncio interagendo con la vittima e concordando un incontro. Informati di tutto, gli investigatori della Squadra Mobile organizzavano un servizio di polizia giudiziaria e, intervenendo all’incontro concordato con i tre giovani estorsori li bloccavano e, dopo averli segnalati alla Procura dei Minori li affidavano alle rispettive madri.

Il grave atto estorsivo, che richiama modalità solitamente poste in essere dalla criminalità organizzata, accende un campanello di allarme su un contesto di degrado sociale e culturale in cui versano alcune fasce della popolazione siracusana in un territorio già depresso e compromesso.

È necessario sottolineare che due dei tre minorenni, non ancora quattordicenni, per la legge italiana non sono imputabili e, pertanto, si aprirà uno scenario che coinvolge altri attori istituzionali che, a partire dalla Magistratura competente, dovranno porre in essere immediate azioni finalizzate al recupero dei ragazzi e al loro reintegro nella società civile.

In tale contesto le famiglie svolgono un insostituibile ruolo di cura, custodia e vigilanza sul comportamento, sulle relazioni e sul futuro dei propri figli.