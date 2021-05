Troppi disservizi idrici a Ragusa, il M5S: cosa sta accadendo?

Servizio idrico in panne in alcune zone di Ragusa. E’ la segnalazione che arriva dal consigliere M5s Sergio Firrincieli dopo avere raccolto le denunce di numerosi residenti della parte alta della città. “Vorremmo capire che cosa sta accadendo – chiarisce Firrincieli – ci sono stati, negli ultimi due giorni, troppe segnalazioni, più del normale. Significa che si è verificato un serio disagio a monte ma non è stato comunicato alla città quale. Vorremmo saperne e capirne di più”.