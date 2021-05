Sono 5.948 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 3 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, regione per regione, registrati altri 256 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 121.829 tamponi, il tasso di positività è al 4,88%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.490 (-34 da ieri), con 121 nuovi ingressi.