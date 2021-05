Calcio, il calendario dei play off di C: Catania - Foggia e Palermo - Teramo

Questo il programma delle gare del Primo Turno Play Off, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle societa':

SABATO 8 MAGGIO 2021 GIRONE B

Cesena - Mantova ore 20.45 (diretta Rai Sport)

DOMENICA 9 MAGGIO 2021 GIRONE A

Pro Patria - Juventus U23 ore 17.30 Lecco - Grosseto ore 15 Albinoleffe - Pontedera ore 17.30

GIRONE B

Triestina - Virtusvecomp Verona ore 17.30 Matelica - Sambenedettese ore 17.30

GIRONE C

Juve Stabia - Casertana ore 17.30 Catania - Foggia ore 17.30 Palermo - Teramo ore 15.30

Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parita' al termine dei 90' regolamentari, avra' accesso al secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.