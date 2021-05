La giunta di Avola approva atto di indirizzo per ridurre e tagliare i tributi

Così come accaduto per il 2020, anche quest'anno la Giunta municipale di Avola approva l'atto di indirizzo per la riduzione e l'esenzione dei tributi comunali. L'amministrazione comunale vuole infatti ridurre le tariffe locali per chi ha subito danni dal Covid e per questo ha approvato un atto di indirizzo nei confronti del Consiglio comunale chiedendo di adottare le misure per mitigare gli effetti della pandemia sul sistema produttivo come già fatto per l’anno 2020. L'amministrazione ha infatti previsto la riduzione o esenzione per le utenze private, secondo le disposizioni normative, delle tariffe Tari per tutto il 2021, del Canone unico patrimoniale e dehors, del servizio idrico e dell'Imu.

L'ammontare di esenzioni e agevolazioni, qualora dovessero essere approvate dall'aula il prossimo 12 maggio alle 18,30, saranno quantificate con successivi provvedimenti visto che il minor gettito dovrà trovare ristoro con i fondi che saranno stanziati dal Governo. Dal turismo al commercio, dallo svago all'industria all'artigianato, le ricadute a causa del covid 19 sono drammatiche per imprenditori e lavoratori ed è evidente la contrazione delle risorse economiche a disposizione per il sostentamento delle famiglie. Il sindaco Luca Cannata ha quindi rappresentato la drammatica situazione finanziaria ai tavoli istituzionali che si stanno susseguendo, chiedendo di supportare i comuni e quindi le attività produttive in queste misure di sostegno.