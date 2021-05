Incidente stradale in viale della Regione a Palermo: morta ragazza di 21 anni

Grave incidente stradale a Palermo, nel sottopassaggio della circonvallazione nei pressi dell'ex Motel Agip. Per cause da accertare, si sono scontrate una Panda bianca e un van scuro. L'auto è finita fuori strada ribaltandosi. Sul posto diverse pattuglie della polizia, l'ambulanza e i vigili del fuoco. Completamente distrutta l'autovettura, coinvolto anche un motore. Dalla macchina estratti due corpi. A una ragazza è stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, poi e' stata caricata in ambulanza. Una ragazza di 21 anni, Chiara Ziani, ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in viale regione Siciliana a Palermo e che ha visto coinvolti un furgoncino, uno scooter Yamaha 400 ed una Fiat Panda. Nell'auto viaggiavano due ragazze: una è deceduta, mentre l'altra è stata rianimata sul posto con un massaggio cardiaco durato più di venti minuti. Adesso è stata accompagnata all'ospedale di Villa Sofia. Un'altra persona è stata ferita gravemente.