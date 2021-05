Dal 'Sistema Siracusa' alla loggia: Amara & company indagati a Milano

E' del 9 dicembre 2019 il primo verbale in cui l'avvocato di Augusta Piero Amara, coinvolto nel 'Sistema Siracusa' interrogato a Milano, disse di appartenere alla loggia segreta Ungheria. Già due giorni dopo, apprende l'ANSA, il pm Paolo Storari scrisse la prima delle tante mail al procuratore Francesco Greco per evidenziare la necessità di effettuare iscrizioni per fare accertamenti. Prime iscrizioni che vennero effettuate solo 5 mesi dopo, il 9 maggio 2020. Tra giugno e luglio il pm raccolse diverse testimonianze in varie città d'Italia e a settembre i vertici della Procura decisero di inviare gli atti a Perugia, poi trasmessi dopo oltre un anno da quel primo verbale. Nel registro degli indagati della Procura di Siracusa, risulterebbero altri 'protagonisti' del 'Sistema Siracusa': l'avvocato di Floridia, Giuseppe Calafiore ed il faccendiere di Siracusa, Sandro Ferraro.