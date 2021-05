Maresciallo dei carabinieri in pensione ucciso a colpi di pistola nel Salento

Silvano Nestola, 46 anni, un maresciallo dei carabinieri di Copertino (Lecce), in quiescenza, è stato ucciso nella tarda serata in contrada Tarantino, nei pressi della strada che collega il suo comune di residenza a San Pietro in Lama. Morto a causa di alcuni colpi di pistola, secondo le prime informazioni, esplosi da distanza ravvicinata. All’arrivo degli operatori del 118, purtroppo, l’uomo era ormai privo di vita.

Un omicidio a sangue freddo, messo in atto da un soggetto che si sarebbe avvicinato subito dopo che il maresciallo era uscito da casa della sorella. Lì, Nestola, si era recato qualche ora prima per cenare con il figlio. A sparare, sarebbe stato un soggetto con il volto coperto, subito dopo allontanatosi in fretta a piedi, facendo perdere le tracce. Non si esclude che avesse qualche veicolo nelle vicinanze per la fuga definitiva.