Beni culturali, parte il tour virtuale di Santa Maria di Licodia

Da domani, 5 maggio - con una diretta inaugurale Fb alle 17.30 sulla pagina della Soprintendenza dei Beni culturali di Catania - sara' possibile visitare il patrimonio archeologico e la ricca storia di Santa Maria di Licodia, comune della cintura catanese, attraverso un virtual tour, realizzato con la consulenza scientifica della Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania, reperibile sul sito www.santamariadilicodia-mostravirtuale.it L'esposizione, ampiamente documentata da una ricca galleria fotografica, illustra con dovizia di particolari oltre 30 reperti archeologici dettagliatamente descritti e stati fotografati anche con ricorso alla tecnica tridimensionale. La mostra, che era stata allestita nei locali del Comune, e' stata trasformata in un viaggio virtuale che ci accompagna anche alla scoperta della storia e dei monumenti della Citta' a partire dalla Sala dei codici e dal Lapidarium.

"Si tratta di un'iniziativa molto interessante che ci accompagna alla scoperta di Santa Maria di Licodia, una citta' ricca di storia che quest'anno celebra il 180° anniversario dall'istituzione del comune e 878 anni dalla sua fondazione di epoca normanno-benedettina. La mostra - dice l'assessore dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana, Alberto Samona' - sebbene programmata all'interno dei locali del Comune, ha subi'to, se possibile, un arricchimento attraverso la formula del tour virtuale grazie al quale e' possibile godere del ricco patrimonio della citta' anche in remoto con la possibilita' di apprezzare non solo i reperti esposti, ma il contesto storico e urbanistico della citta'".