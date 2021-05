Rifiuti, Anci Sicilia chiede incontro con l'assessora Daniela Baglieri

"L'Anci Sicilia, in riferimento al passaggio in aula dei Ddl sulla Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti, ha chiesto un incontro urgente all'Assessore regionale all'Energia e ai Rifiuti, Daniela Baglieri, ritenendo attuale e urgente un confronto in considerazione del fatto che un cambio della governance del sistema dei rifiuti rischia di compromettere le azioni che necessariamente devono essere attuate per far fronte all'attuale situazione di emergenza, che, com'e' noto, deriva primariamente dalla grave carenza nell'impiantistica pubblica e privata". Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia.

"Pertanto, al netto dei contenuti della riforma, si ritiene indispensabile evitare che Enti locali e gestori - continua il presidente Orlando - si trovino a dover affrontare, in questa fase, le difficolta' inerenti all'attuazione di una nuova legge considerando che l'attuale normativa dettata dalla legge 9 dell'8 aprile 2010 ha visto un lunghissimo e faticoso inter attuativo non ancora definito".