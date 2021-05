Vertenza ristoratori, confronto tra Co.Ri.Sicilia e la capogruppo Pd alla Camera Serracchiani

Vertenza ristoratori in Sicilia. Il presidente di Co.Ri.Sicilia, Raffaele Fiaccavento ha incontrato in modalità streaming la capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Debora Serracchiani. L’incontro è stato organizzato dal deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale e dal dirigente provinciale di Ragusa del partito, Filippo Spataro.

«Abbiamo chiesto alla presidente Serracchiani – ha detto Fiaccavento – un impegno concreto del Partito Democratico per sostenere le nostre richieste. Abbiamo chiesto che lo Stato intervenga con una detassazione che ci consenta di abbattere i costi fissi delle imposte statali e dei tributi locali. Abbiamo chiesto di rivedere il programma del governo per ciò che riguarda le possibili aperture. Ad oggi, è prevista la possibile riapertura dei locali di ristorazione solo a pranzo e solo all’aperto. Ebbene, il 70 per cento dei ristoratori non ha dei locali all’aperto e quindi non potrebbe riaprire. Noi chiediamo che venga prevista la possibilità di poter fare ristorazione sia a pranzo sia a cena, anche al chiuso, nel rispetto dei protocolli previsti sulla sicurezza. Anche nelle zone arancione e rossa, i ristoranti devono poter svolgere la loro attività. I ristoranti sono luoghi sicuri: con il distanziamento e un corretto utilizzo dei posti a tavola, possiamo prevenire il rischio dei contagi. I contagi sono molto maggiori in condizioni diverse: abbiamo visto tutti cosa è successo domenica sera a Piazza Duomo, a Milano, dopo lo scudetto dell’Inter. Abbiamo visto cosa succede nelle località marinare o nelle case di villeggiatura nei giorni festivi, a Pasqua o il 25 aprile. I bar e i locali di ristorazione, invece, rispettano le regole. La presidente Serracchiani ha assunto l’impegno di presentare un ordine del giorno su questi temi».

Altro tema: la moratoria sui mutui. «Abbiamo chiesto che si riveda quanto previsto dal governo per i mutui. Le imprese hanno bisogno di più tempo per poter riavviare le loro attività e poter avere le risorse. Abbiamo chiesto un impegno anche per il pagamento dei prestiti agevolati con scadenza a sei anni: il Governo potrebbe prevedere il pagamento rateizzato entro 15 anni. L’onorevole Serracchiani si farà carico delle nostre richieste».

La capogruppo del Pd ha riferito che il governo, nelle prossime settimane, verificherà le previsioni circa l’orario di coprifuoco, con l’obbligo di rientrare nelle abitazioni entro le 22. Le scelte dell’esecutivo guidato da Mario Draghi dipenderanno dall’andamento della curva pandemica.

Co.Ri.Sicilia ha chiesto di incontrare anche i rappresentanti degli altri partiti. Nei prossimi giorni potrebbero svolgersi altri incontri con i rappresentanti di altre forze politiche e di governo.