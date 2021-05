Musumeci: "Sulle vaccinazioni dobbiamo correre, infondata psicosi AstraZeneca"

"Abbiamo chiesto piu' volte al commissario Figliuolo di poter ammettere al vaccino la fascia da 50 a 60 anni, ci e' stato sempre risposto che non e' possibile e si potra' fare quando avremo messo al sicuro gli ultra ottantenni". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orle'ans, a Palermo, per fare il punto sulla campagna di vaccinazione in Sicilia. "Principio apprezzabile - ha aggiunto Musumeci - ma non abbiamo potere coercitivo per convincerli a sottoporsi al vaccino. Noi abbiamo deciso di aprire a partire da domani la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su. Per l'esattezza i cittadini nati nel 1971.

Avevamo anche chiesto di poterci autorizzare al vaccino di massa, generalizzato, nelle isole minori e ci e' stato detto prima i fragili e ultra ottantenni. Abbiamo atteso tre settimane e riteniamo che non sia piu' possibile attendere e' cosi' abbiamo deciso di sottoporre al vaccino i cittadini dai 18 anni in su di Lampedusa e Linosa in questo fine settimana. Spero che il generale Figliuolo voglia comprendere che da parte nostra non c'e' alcuna volonta' di essere disobbedienti, ma avvertiamo tutti il peso della responsabilita'. Infine, da lunedi' prossimo di passera' alle altre isole minori. Dobbiamo correre, altrimenti non ce ne usciremo piu' da questo tunnel".

In Sicilia e' stato immunizzato oltre il 10% della popolazione". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orle'ans, a Palermo, per fare il punto sulla campagna di vaccinazione in Sicilia.

"Questo significa - ha sottolineato Musumeci - che i cittadini appartenenti a questa categoria hanno ricevuto la prima e la seconda dose, compresi anche gli 860 ai quali e' stata somministrata la dose di J&J. Con l'open day abbiamo dato forza e impulso alla campagna di vaccinazione, in particolare con AstraZeneca, la cui scorta nei nostri frigoriferi e' stata sempre abbondante".

"Aver registrato in Sicilia cinque decessi che secondo i mass media potevano essere collegati alla somministrazione di AstraZeneca - i dubbi sono risultati infondati - ha determinato un psicosi. Questo ha frenato non solo la fascia anagrafica interessata, ma ha anche avuto una ricaduta negativa sugli ultra ottantenni. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, durante una conferenza stampa a Palazzo Orle'ans, a Palermo, per fare il punto sulla campagna di vaccinazione in Sicilia.

"Con quest'ultima categoria - ha aggiunto - abbaiamo operato una campagna di vaccinazione abbastanza tenace, chiedendo la collaborazione dei farmacisti e dei medici di medicina generale.

Debbo ringraziare la minoranza dei medici di medicina generale che sta collaborando nella ricerca del proprio paziente ultra ottantenne per convincerlo a vaccinarsi. Devo pero' sottolineare che dei medici di base ci aspettiamo ancora di piu'"