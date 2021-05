Rapina in banca a Palermo all'Uditore: avviate indagini

Rapina stamattina alla filiale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna a Palermo all'Uditore dove un uomo pare armato di pistola intorno alle 10 è entrato nella dipendenza minacciando chi era all'interno e riuscendo a portare via circa 2.000 euro. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il malvivente si è introdotto nell'agenzia indossando un cappellino e una mascherina chirurgica. Si è avvicinato al bancone e ha estratto una pistola (non si sa se vera o giocattolo priva del classico tappo rosso) e ha minacciato un impiegato facendosi consegnare il contante che c'era in cassa. Sull'accaduto indaga la polizia.