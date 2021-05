Vittoria, scoperta maxi piantagione di cannabis: scattano due arresti

Alle prime luci dell’alba di oggi i Carabinieri della Compagnia di Vittoria, insieme a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, a conclusione di un servizio finalizzato alla ricerca di armi e droga, hanno arrestato, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni, un uomo di 49 anni, agricoltore di Vittoria e un uomo di 54 anni, di origini tunisine, domiciliato a Vittoria.

Dopo gli ingenti quantitativi sequestrati negli ultimi mesi, ancora una volta sono stati i Carabinieri a scoprire una piantagione di canapa indiana in Contrada Dragonara a Vittoria. I militari dell’Arma sono riusciti ad individuare una piantagione occultata abilmente all’interno di una serra, ubicata in mezzo ad altre destinate alla coltivazione di ortaggi. I Carabinieri hanno fatto scattare il blitz nel pieno della notte, fermando un imprenditore locale di 42 anni e un suo “dipendente” assunto irregolarmente, di origine tunisine. Nel corso della perquisizione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una piantagione costituita da oltre 1000 piante di marijuana, tutte con infiorescenze, coltivata in una delle tante serre adibite a coltivazione di varie tipologie di ortaggi. La perquisizione estesa anche ad altri locali presenti nelle adiacenze della coltivazione, ha consentito di rinvenire all’interno di un furgone in uso all’uomo di 42 anni un fucile modello sovrapposto marca Renato Gamba calibro12, illecitamente detenuto poiché intestato ad altra persona, e 18 munizioni dello stesso calibro. All’interno di un casolare, ubicato sempre all’interno della stessa azienda agricola, sono stati rinvenuti oltre 7 chili di marijuana, già essiccata e pronta per essere venduta, suddivisa in diversi contenitori (in plastica, vetro e cellophane), nonché 4 panetti di hashish, tre bilancini di precisione e oltre 13.000 euro in banconote di piccolo taglio.

Le piante, lo stupefacente e tutti i materiali utili rinvenuti sono stati sequestrati. Una volta immessa sul mercato illegale, i numerosi chili di marjuana potenzialmente prodotti e venduti al dettaglio avrebbero fruttato diverse centinaia di migliaia di euro.

Negli ultimi mesi nel territorio vittoriese, si è registrato un sensibile aumento di “produttori-imprenditori”, frequentemente impegnati anche come “venditori”, al fine di abbattere i costi di produzione e aumentare i profitti, con coltivazioni intensive tese a sostituire continuamente le piante appena tagliate. Il 42enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Gela, mentre il 54enne nel carcere di Enna.