Palermo, a Palazzo Sant'Elia si presenta il libro di Ernesto Oliva "I pazzi di Corleone"

"I pazzi di Corleone, i compaesani di Liggio, Riina e Provenzano": è il titolo del libro del giornalista Ernesto Oliva che sarà presentato domenica 16 maggio, alle 17, a Palazzo Sant'Elia, in via Maqueda, a Palermo. La presentazione del libro sarà curata anche da Giuseppe Castronovo, della Libreria "Tante Storie", che patrocina l'iniziativa insieme alla Fondazione Sant'Elia di Palermo. L'ingresso sarà regolamentato secondo le direttive anti Covid. L'appuntamento culturale rappresenta un timido ma importante segnale di ripartenza per la Libreria "Tante Storie" di Giuseppe Castronovo sempre attenta alla promozione di iniziative editoriali.