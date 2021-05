Bracciante di Floridia vince 30 mila euro col 10 e Lotto

Quando ha guardato lo schermo del lotto non credeva ai suoi occhi. I numeri giocati al 10 e Lotto gli hanno regalato 30 mila euro. La fortunata vincita si è verificata ieri pomeriggio nella ricevitoria Beltrami di via Archimede. Il fortunato possessore della schedina è un bracciante di Floridia. E' rimasto incredulo e senza parole quando il titolare della tabaccheria gli ha comunicato l'importo della vincita. Non si tratta di somme che ti possono fare cambiare la vita, ma 30 mila euro per un bracciante sono i sondi che magari guadagna in due anni. La giocata era stata di soli 4 euro.

L.M.