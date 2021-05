Coppa Italia di Pallanuoto, Ortigia travolta dal Brescia: finale tra lombardi e Pro Recco

L'AN Brescia raggiunge la Pro Recco nella finale della Coppa Italia di pallanuoto. La formazione bresciana, nella seconda semifinale disputata alla piscina comunale olimpica del parco della Favorita di Palermo, ha battuto Ortigia 17-8.

Tripletta di Lazic con 10 giocatori di movimento a referto, tranne Nikolaidis, per Brescia che domina la scena dopo l'iniziale 1-1.

Ottimo l'attacco che produce un 7/8 in superiorita' numerica. I

lombardi, dunque, raggiungono la Pro Recco che nella prima semifinale ha avuto la meglio sui padroni di casa della Telimar Palermo per 12-5. Mercoledi' 5 maggio alle 19.00 la finale (diretta Raisport HD).