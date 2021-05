Marketing e digitale: a quale metodo affidarsi?

Viviamo ormai in un mondo in cui la concorrenza si fa di giorno in giorno sempre più spietata. Come raccontato anche sul sito di Nuovosud.it, trovare la giusta formula per pubblicizzare la propria azienda al fine di acquisire nuovi clienti e di fidelizzare i vecchi è sempre più difficile, ciononostante ci sono delle tecniche di marketing che possono ancora fare la differenza. Quest’oggi, pertanto, ci occuperemo proprio di tutte quelle tecniche che in gergo vengono definite “programmi di fidelizzazione della clientela” al fine di scoprire per quale ragione sono sempre apprezzate dai consumatori.

La raccolta punti Uno dei metodi intramontabili, il cui utilizzo risale alla notte dei tempi, è quello della raccolta punti. Un’azienda, al fine di far tornare il consumatore, abbina alla vendita dei propri prodotti l’elargizione di una certa quantità di “punti” che possono variare in base al prodotto o alla quantità di prodotti acquistata. Il cliente in questo modo è invogliato a spendere sempre all’interno dello stesso circuito perché, maggiore sarà la spesa, maggiori saranno i punti che otterrà e maggiore sarà il valore del premio cui avrà diritto di accedere al termine della campagna. Una delle aziende che per prima ha fidelizzato la propria clientela mediante la raccolta punti e che utilizza ancora oggi questa pratica è l’Eni, colosso del settore energetico specializzato anche nella vendita di carburante che per mezzo della campagna You&Eni mira proprio a “premiare” i clienti più fedeli. I bonus benvenuto Un’altra pratica commerciale molto diffusa è quella che prevede un bonus di benvenuto per i nuovi clienti. Queste tipologie di campagne sono finalizzate all’acquisizione di nuovi clienti che, si spera, dopo l’acquisto gratuito potranno valutare la qualità del servizio e tornare nuovamente in futuro a fare altre operazioni. Sono diverse le compagnie che utilizzano i bonus benvenuto e tra le più abili nel mettere in pratica questa tipologia di marketing ci sono le agenzie di scommesse e i casinò oline. Come riporta Casinos.it, il settore è in netta espansione e il confronto tra i vari bonus riportato ci mostra le diverse tipologie di incentivi offerti, siano essi bonus senza deposito per casinò online sia bonus su scommesse multiple, al fine di mettere il giocatore in condizione di scegliere a quale compagnia ricorrere nel modo più consapevole possibile optando per l'offerta più in linea con le proprie esigenze di consumatore.

I programmi VIP tra le formule più apprezzate Un’altra tipologia di fidelizzazione che continua a riscuotere un enorme successo è quella che vede la creazione di “programmi VIP” che, dietro il pagamento di una somma di denaro a titolo di abbonamento mensile o annuale, permettono al cliente di avere accesso a una serie di servizi esclusivi. Una delle campagne VIP più famose è sicuramente quella di Amazon, che per mezzo del suo Prime offre ai propri utenti la possibilità di godere della consegna gratuita di un giorno per tutti i prodotti venduti dai rivenditori aderenti all’iniziativa. L’abbonamento Prime consente inoltre agli utenti del colosso americano di avere accesso al portale di Amazon Prime Music e a quello di Amazon Prime Video che, oltre a contenere centinaia di film e serie TV, dal 2021 e per un triennio trasmetterà in diretta streaming la maggior parte delle partite della Champions League. In un periodo complicato come quello che stiamo vivendo scegliere la giusta formula per attrarre i clienti può fare la differenza tra il successo e il fallimento della propria attività.