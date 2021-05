Si è dimessa la presidente del consiglio comunale di Acireale: "Motivi personali"

Sonia Abbotto si è dimessa da presidente del Consiglio comunale di Acireale. Lo annuncia in una lettera in cui spiega che la sua decisione e' figlia di "prevalenti ragioni di ordine personale, sempre piu' inconciliabili con la prosecuzione del mio incarico". "Ho sempre rappresentato questo civico consesso con garbo e correttezza e credo di avere centrato l'obiettivo, non per tornaconto personale, ma - aggiunge Abbotto - per il massimo rispetto che nutro nei confronti di quest'istituzione".