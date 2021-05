Stipendi non pagati a 10 Comunali di Pachino, la Cisl: "Non c'è legalità"

“Al peggio non c’è mai fine”. E’quanto ha ribadito il segretario generale della Fp Cisl Ragusa Siracusa, Daniele Passsanisi, in riferimento al pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali di Pachino relativi alla mensilità di marzo, avvenuto venerdì scorso, ancora una volta in netto ritardo rispetto alla scadenza naturale, che però non è stato erogato a dieci lavoratori, rispetto che all’intera pianta organica. “Quanto avvenuto non ha alcun precedente storico in nessun altro Ente locale italiano – ha sottolineato il segretario generale Fp Cisl Ragusa Siracusa – anche in questo caso l’amministrazione comunale di Pachino ha fatto registrare un primato. Riteniamo altresì, però, che quanto abbiamo visto sia oltremodo grave, e che vada in tempo rapidissimo risolto, ripristinando l’immediata legalità che non c’è stata, e che rischia di creare un precedente gravissimo, oltre che un’incomprensibile discrezionalità”. Passanisi ha evidenziato la necessità di fare rapidamente chiarezza, accelerando l’iter per la liquidazione degli stipendi dovuti ai dieci dipendenti comunali di Pachino. “Non ci interessa trovare il capro espiatorio su quanto avvenuto – ha spiegato Passanisi – sollecitiamo, invece, l’Ente a procedere in tempi celeri al pagamento degli stipendi dovuti ai restanti dieci dipendenti comunali che in questi mesi a fronte delle criticità vissute dall’amministrazione comunale di Pachino, culminate con lo scioglimento dell’Ente, hanno garantito con costanza, puntualità, professionalità, efficienza ed efficacia tutti i servizi dovuti in favore della cittadinanza, mantenendo sempre la funzionalità di tutti gli uffici del Comune”.