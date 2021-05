Controlli sulla 'Maremonti', sanzioni per 9 mila euro

Visti numerosi interventi operati nelle ultime settimane, i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno incrementato il numero delle pattuglie in servizio lungo la Statale 124 “Maremonti”, strada sempre fittamente percorsa e sulla quale è importate tenere sempre alta l’attenzione.

La sua particolare conformazione, che alterna lunghi rettilinei a tratti di curve nella zona montana, sovente comporta infatti che, al normale flusso veicolare, si aggiungano fenomeni anomali, come quello delle corse clandestine di cavalli – organizzate sui rettilinei obbligando gli automobilisti a spostarsi fuori dalla carreggiata - e quello dei gruppi di motociclisti in cerca di svago ed emozioni che affrontano curve e tornanti ad alta velocità noncuranti della presenza degli altri utenti della strada.

Nel fine settimana scorso, al fine di garantire la sicura fruibilità della strada, i Carabinieri della Compagnia di Noto, e delle Stazioni della zona montana di Buscemi, Buccheri Cassaro e Palazzolo Acreide, hanno quindi effettuato una serie di posti di controllo lungo la Strada Statale.

8 motociclisti sono stati sanzionati per violazioni varie alle norme del Codice della Strada ed altrettante sono state le persone sanzionate per la violazione della normativa anticovid trovandosi, senza giustificato motivo, fuori dal comune di residenza.

Complessivamente il servizio ha permesso di controllare 78 soggetti, 36 mezzi, comminare sanzioni amministrative per circa 9 mila euro, ritirare 4 carte di circolazione e sottoporre a sequestro amministrativo 2 autocarri ed 1 motociclo.

Nei prossimi fine settimana analoghi servizi di controllo del territorio saranno predisposti dalla Compagnia di Noto lungo la S.S. 124 “maremonti” e lungo la S.S. 115 tra i comuni di Avola e Pachino.