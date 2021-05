Confiscati beni a un affiliato della famiglia mafiosa di Villabate

Beni per un milione di euro sono stati confiscati dalla Polizia a Francesco Antonino Fumuso, 54 anni, ritenuto dagli investigatori affiliato alla famiglia mafiosa di Villabate, in provincia di Palermo. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo in accoglimento della proposta del questore del capoluogo siciliano. Applicata anche la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni.

Il patrimonio oggi confiscato, già sequestrato nel 2016, e' costituito da una lussuosa villa con piscina e tre appezzamenti di terreno, tutti nel comune di Misilmeri, quattro veicoli e rapporti finanziari. Fumuso, dopo aver riportato, tra il 1993 e il 1998, condanne definitive per associazione per delinquere, ricettazione, favoreggiamento personale e per traffico illecito di sostanze stupefacenti, e' stato condannato nel 2012 dalla Corte di Appello di Palermo a 12 anni di reclusione per plurime condotte di procacciamento ad altri e acquisto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, commesse nel 2006 tra Palermo, Milano e Belgrado. Nel 2013 e' stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo e successivamente condannato alla pena di otto anni di reclusione per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso.

Nel 2016, al culmine di una prolungata attivita' di indagine condotta dalla Squadra mobile di Palermo, denominata 'Tiro Mancino', e' stato nuovamente arrestato e successivamente condannato nel 2020, con sentenza del Tribunale di Palermo, alla pena di sei anni e otto mesi di carcere per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso. Nel dicembre 2018 e' stato arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia 'Cupola 2.0' per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Villabate.