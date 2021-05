Sequestrati 21 chili di pesce a Mazara e donato alla Caritas

Ventuno chili di pesce sequestrato a un ambulante di Mazara del Vallo, sono stati consegnati dalla Guardia Costiera alla Fondazione "San Vito". La consegna e' avvenuta dopo che gli uomini al comando di Vincenzo Cascio hanno provveduto a porre sotto sequestro il pesce che, immediatamente, e' stato donato alla Fondazione per cosi' destinarlo alle mense fraterne della Caritas diocesana a Mazara, Marsala e Salemi, gestite dalla Fondazione. Non e' la prima volta che la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo dona pesce sequestrato alla Fondazione. E' gia' successo qualche mese addietro, quando a Marinella di Selinunte vennero sequestrati 25 chili di neonata, poi utilizzata per le mense fraterne.