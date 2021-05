Cosenza, ha un malore al lavoro: muore durante trasporto in ospedale

Un operaio di 53 anni è morto durante il trasporto verso l'ospedale Annunziata di Cosenza.

L'uomo, originario di Lamezia Terme, secondo i primi riscontri, stava lavorando nell'Istituto agrario di Cosenza quando ha accusato un malore.

I colleghi hanno immediatamente allertato il 118, ma l'attesa dell'ambulanza era troppo lunga, e dopo circa 20 minuti hanno deciso di caricarlo su una vettura e portarlo autonomamente in ospedale. L'ambulanza li ha incontrati poco dopo, su viale Guglielmo Marconi, ma purtroppo per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e la polizia municipale di Cosenza per la gestione della viabilità.