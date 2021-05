Rossana Cannata (Fdi) : aprire Centro vaccinale alla Misericordia di Rosolini

La parlamentare Rossana Cannata e una rappresentanza del gruppo Fratelli d’Italia di Rosolini e di Rosolini la nostra terra con l’ex consigliere Emanuele Monaco, stamattina, hanno incontrato il commissario straordinario del Comune, Giovanni Cocco.

“Si è trattato di un proficuo confronto tra istituzioni - spiega il deputato regionale - per discutere, nel segno di una virtuosa sinergia, del lavoro avviato con accortezza in questi due mesi dal commissario straordinario e portare avanti i diversi progetti del territorio”.

Tanti gli argomenti affrontati nell’interesse della comunità di Rosolini. “I lavori che riguardano l’orologio di piazza Garibaldi, l’oratorio San Domenico Savio e Cava Santa sono infatti soltanto alcuni degli interventi finanziati e seguiti a livello regionale e per i quali ho monitorato l’iter insieme al gruppo Fdi e Rosolini la Nostra terra. Adesso, di concerto con il commissario Cocco - aggiunge la parlamentare - si proseguirà a porre attenzione alla definizione di questi e altri interventi”.

Rossana Cannata aggiunge: “Al centro dell’incontro, anche uno degli argomenti più importanti del momento, ovvero la tutela della salute, con la possibilità di aprire un punto vaccinale anche a Rosolini, in considerazione della disponibilità e collaborazione data dalla Confraternita della Misericordia di Rosolini e l’Avis ”.