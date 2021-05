Pallanuoto, Telimar Palermo batte ai rigori l'Ortigia e conquista il terzo posto

La Telimar Palermo chiude al terzo posto la Coppa Italia di pallanuoto. Nella finale per l'ultimo gradino del podio, i siciliano hanno sconfitto ai rigori l'Ortigia per 13-12, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi per 8-8. Il match e' stato serrato, combattuto a tratti nervoso con molte espulsioni. La Telimar aveva condotto per buona parte della gara e il 7-4 in scioltezza del mancino Damonte nel terzo tempo sembrava aver incanalato il match. Poi un grande parziale di 4-0 per i siracusani condotti magistralmente da capitan Giacoppo e Di Luciano (doppiette) aveva ribaltato il derby. Di Vlahovic il penalty del pareggio. Ai rigori due errori dei padroni di casa (due parate di Tempesti su Lo Cascio e Del Basso) ma ben tre dell'Ortigia con quello decisiivo di Rossi (parata dell'iridato Nicosia). Alla fine il cinque metri di Migliaccio mette tutti d'accordo.

"Il terzo posto del Telimar alle Final Four di Coppa Italia e' un risultato molto importante per la citta', arrivato dopo una partita gravida di emozioni, che conferma la crescita di un gruppo coeso e di una societa' solida - dichiarano in una nota il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Paolo Petralia Camassa - Il nostro ringraziamento va al presidente Marcello Giliberti, all'allenatore Marco Baldineti e a tutta la squadra che ha profuso il massimo dell'impegno. L'organizzazione dell'evento si e' svolta nel piu' rigido rispetto delle norme anti Covid e, per gli sforzi fatti, ringraziamo il capo impianto Sergio Sparacio e tutto il personale della Piscina comunale". La finale per il titolo vede in acqua Pro Recco e Brescia.