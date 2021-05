Ragusa, parco agricolo urbano: clausole di salvaguardia a rischio per bocciatura variante

La bocciatura alla variante del Parco agricolo urbano di Ragusa, al contrario di quanto affermato dall’amministrazione comunale di Ragusa fa venire meno le clausole di salvaguardia, facendo sì che l’area in questione diventi preda di speculazioni edilizie e cementificazione selvaggia. Un fatto gravissimo quando, invece, l’intento avrebbe dovuto essere quello di preservare l’ambiente caratteristico della campagna ragusana con i suoi muri a secco e tutti gli altri elementi peculiari che lo contraddistinguono.

E’ il senso della forte denuncia che arriva dal capogruppo M5s Ragusa, Sergio Firrincieli, il quale, a nome dell’intero gruppo consiliare, ricorda come “i Cinque Stelle avevano predisposto, con la precedente amministrazione, la variante mentre l’attuale assessore al ramo e questa amministrazione non sono stati in grado di difendere il Parco agricolo con lo schema di massima e le controdeduzioni che occorreva presentare in assessorato alla Regione”.

“Stiamo parlando – dice ancora Firrincieli – di una potenziale devastazione che riguarderà i percorsi naturalistici all’interno di quell’area, gli alberi esistenti nonché perfino dieci chilometri di pista ciclabile. Oggi un qualsiasi costruttore che decide di edificare due, cinque, dieci capannoni all’interno dei vari terreni può farlo. In più ci sarà la fascia dedicata ai sottoservizi che contribuirà a dilaniare ancora di più il paesaggio esistente, l’identità stessa del Parco agricolo urbano. Non capiamo perché l’assessore ai Lavori pubblici Giuffrida non abbia voluto rappresentare alla città come stiano realmente le cose, raccontando una bugia enorme quanto una casa. La variante, infatti, è stata parzialmente approvata, cioè per quanto concerne la riduzione della quantità di metri quadrati edificabili nelle zone Peep mentre invece il parco agricolo non ha potuto usufruire di alcuna salvaguardia. La bocciatura è stata sonora e sembra che stia per essere presentato un ricorso al Tar per far sì che possa esserci giustizia urbanistica rispetto a una vicenda che merita la massima attenzione”.