Scoglitti, alla Riviera Gela la strada invasa dalla sabbia diventa una spiaggia

Le spiagge siciliane saranno aperte a partire dal 16 maggio, così come comunicato dalla Regione. A Scoglitti, però, lungo la Riviera Gela, caso forse più unico che raro, è già possibile piantare l’ombrellone sulla sabbia. Dove? “Ma in strada, naturalmente – ironizza il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che sulla circostanza ha realizzato un video che sarà diffuso sui social nelle prossime ore – perché continua ad essere invasa dalla sabbia e nessuno si occupa di rimuoverla. E’ una situazione complessa, che abbiamo denunciato più volte. E, però, è il caso di trovare una soluzione definitiva”. Nicastro, per sensibilizzare la Commissione straordinaria a intervenire, ha collocato sui cumuli sabbia presenti in strada un ombrellone sotto cui ha sistemato una sedia a sdraio su cui si è accomodato. Accanto a lui, un militante del Pd che, distanziato, si è accomodato allo stesso modo sulla sdraio, sempre sulla sabbia presente in strada, allo scopo di prendere il sole, come se si fosse realmente in spiaggia. “Si badi bene – prosegue Nicastro – che si sta parlando non di poca sabbia ma di veri e propri cumuli depositati lungo la sede stradale che oltre a formare degli ostacoli costituiscono un vero e proprio intralcio alla circolazione veicolare oltre a rappresentare un pericolo. Come Pd, chiediamo che il Comune di Vittoria possa finalmente dire la propria, una volta per tutte, sulla delicata questione e intervenire con decisione per far sì che la sabbia possa essere rimossa. Oppure davvero sembrerà che la spiaggia sia stata trasportata in strada e qualcuno potrebbe davvero pensare, come abbiamo fatto noi in maniera ironica, di utilizzare il lungomare come spiaggia in attesa che, dal 16 maggio, la stagione balneare sia dichiarata ufficialmente aperta”.