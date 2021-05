Pesca di frodo, sanzionati due dilettanti dalla Capitaneria di Riposto

Continua l’incessante attività di controllo delle attività di pesca sulle coste del litorale. Si è conclusa con il sequestro per un totale di circa 600 metri di reti da posta nelle località di Marina di Cottone del Comune di Fiumefreddo e “Madonna della Lettera” del Comune di Riposto, l’attività di contrasto alla pesca illegale posta in essere nelle scorse ore dai militari della Guardia Costiera.

Venivano infatti monitorati e intercettati allo sbarco del pescato due diversi pescatori sportivi che utilizzavano illegittimamente attrezzi non consentiti per quel tipo di pesca perché riservati ai “pescatori professionisti” muniti di licenza di pesca appositamente rilasciata dal Ministero.

La Guardia costiera ha elevato due sanzioni amministrative dei confronti dei trasgressori, per un totale di 2.000 euro per “pesca sportiva con attrezzi vietati”. Altresì i militari operanti, hanno proceduto al sequestro amministrativo della rete e alla confisca del pescato.

Il prodotto ittico, ispezionato e dichiarato idoneo al consumo umano da parte dei medici veterinari della Asp, è stato devoluto in beneficenza all’Istituto Divina Provvidenza di Giarre.