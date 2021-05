Amap, interruzione idrica nel Comune di Torretta

L'Amap informa che, a seguito di diverse anomalie rilevate al serbatoio comunale di distribuzione, sito in contrada Favarotta, nella giornata odierna, non verra' effettuata erogazione idrica alle utenze del Comune di Torretta, in provincia di Palermo. Lo rende noto la societa', sottolineando in una nota che Amap ha gia' avviato le attivita' di controllo finalizzate alla verifica delle regolari condizioni di funzionamento degli impianti. La normale erogazione idrica verra' ripristinata, salvo imprevisti, gia' dalla mattina di domani. Per eventuali informazioni gli utenti potranno telefonare allo 091/279111 o al numero verde 800-915333, esclusivamente da telefono fisso.