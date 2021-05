Covid, in leggero calo i positivi nel Ragusano: sono 1.583

In leggero calo i positivi al Covid nel Ragusano: nel rapporto Asp del 6 maggio i positivi sono 1.583. In isolamento domiciliare ci sono 1.505 persone, mentre 67 sono ricoverate. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi per cui il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, sono sempre 249. Scendono leggermente i contagi anche a Vittoria e Ragusa.

Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: Acate 36, Chiaramonte Gulfi 22, Comiso 270, Giarratana 12, Ispica 18, Modica 101, Monterosso Almo 8, Pozzallo 79, Ragusa 383, Santa Croce Camerina 55, Scicli 66, Vittoria 455.