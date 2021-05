Ispica, bimba di 3 anni investita davanti alla scuola: prognosi riservata

Una bambina di tre anni si trova ricoverata all'ospedale Maggiore di Modica per le ferite riportate in un incidente stradale verificatosi stamattina a Ispica. La piccola è stata investita da un'auto davanti alla scuola materna di via Acireale, a Ispica. La bambina ha riportato la frattura del femore e alcune contusioni. E' stata soccorsa dal personale di un'ambulanza del 118 e trasportata al "Maggiore" di Modica in codice rosso. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.