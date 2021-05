Livatino, il cardinale Bassetti: suo martirio parla alla Chiesa e all'Italia intera

"La malavita organizzata - la possiamo chiamare mafia, camorra, stidda - non e' una criminalita' comune ma e' un'organizzazione feroce e, al tempo stesso, una forma di ateismo che si colora di tinte neopagane e di blasfeme citazioni cristiane. La malavita e' inequivocabilmente fonte di morte: morte della societa', morte del territorio, morte dell'anima delle persone". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in occasione della proiezione del docufilm sul giudice Rosario Livatino, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Le organizzazioni criminali per realizzare i loro progetti creano un clima di paura che sfrutta la miseria e la disoccupazione, la disperazione sociale e l'assenza della certezza del diritto.

Proprio per questo e' assolutamente necessaria la presenza dello Stato - ha aggiunto -. Una presenza forte, autorevole e soprattutto educativa. Come quella di Rosario Livatino. Ho letto alcune cronache dei giornali del 1990 che raccontano la morte del "giudice ragazzino". Egli viene definito come "un giovane e minuto magistrato di 38 anni" che da "dieci anni faceva il suo dovere":

in definitiva era "un giudice incorruttibile"".

"Rosario Livatino e' stato un appassionato difensore della legalita' e della liberta' di questo Paese. Un autentico rappresentante delle istituzioni che e' riuscito a incarnare la certezza del diritto e anche la cultura morale dell'Italia profonda: di quell'Italia che non si arrende alle ingiustizie e alle prevaricazioni, e che non cede agli ignavi e a coloro che si adeguano allo status quo: anche quando lo status quo e' rappresentato dalla mafia - ha sottolineato Bassetti -. Senza alcun dubbio, Rosario Livatino e' stato un piccolo e giovane uomo ma, al tempo stesso, e' stato un gigante della verita'. Un uomo che ha incarnato il Vangelo delle Beatitudini perche' egli aveva "fame e sete di giustizia". Livatino ci lascia dunque una preziosa eredita' civile e un altrettanto importante eredita' spirituale.

Il suo martirio parla alla Chiesa e all'Italia intera. Ma soprattutto parla alle giovani generazioni: a coloro che non sono ancora compromessi e che possono, anzi, devono resistere, con tutta l'energia e il coraggio della gioventu', alle false lusinghe malavitose. Vorrei riassumere l'eredita' di Livatino con la stessa frase che ho utilizzato per ricordare don Pino Puglisi: con la mafia non si convive! Fra la mafia e il Vangelo non puo' esserci alcuna convivenza o tantomeno connivenza. Non puo' esserci alcun contatto ne' alcun deprecabile inchino".