Zone Franche Montane in Sicilia, la Lega: il Parlamento approvi la legge licenziata dall’ARS

Pieno sostegno della Lega ai circa cento amministratori siciliani che oggi, a Roma, hanno tenuto una manifestazione per sollecitare l’iter di approvazione della legge riguardante l’istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia. "La legge è stata licenziata dall’ARS a gennaio - afferma il segretario regionale della Lega, Nino Minardo - mentre a Montecitorio subito dopo ho presentato un’interrogazione per accelerarne l’iter. In Parlamento, assieme ai colleghi Pagano, Germanà e Mollame abbiamo coinvolto i capigruppo della Lega alla Camera e al Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Siamo tutti consapevoli che in questo momento storico sarebbe imperdonabile che la Sicilia non colga tutte le occasioni possibili per favorire il percorso di rilancio economico e sociale anche delle piccole comunità".