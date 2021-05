Csm parte offesa dalle indagini sui verbali di Piero Amara

Si arricchisce di nuovi tasselli la vicenda, che sta scuotendo la magistratura, dei verbali sulla loggia Ungheria dell'avvocato Piero Amara, in attesa dell'interrogatorio sabato prossimo del pm milanese Paolo Storari, indagato a Roma per aver consegnato quelle carte, ancora coperte dal segreto, all'allora componente del Csm Piercamillo Davigo. Documenti che mesi dopo furono recapitati per posta e in forma anonima a due testate giornalistiche e al consigliere in carica del Csm Nino Di Matteo. Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di costituirsi parte offesa nei procedimenti in corso in quattro procure su quei verbali, ritenendosi l'obiettivo di "un'inquietante e oscura attività di dossieraggio e di delegittimazione", come sostengono i consiglieri di Magistratura Indipendente che hanno sollecitato l'iniziativa. E così potrà anche visionare gli atti delle procure che indagano, mentre a breve dovrebbe arrivare la relazione del procuratore di Milano Francesco Greco (che ha come destinatario anche il Pg del capolugo lombardo). Intanto è emerso che proprio al pm Storari era stata affidata dai vertici della procura milanese l'inchiesta sulla fuga di notizie su quei verbali, dopo la denuncia di uno dei cronisti che li aveva ricevuti. Ma il magistrato - che aveva consegnato gli atti a Davigo per autotutelarsi, ritenendo che i vertici della procura facessero procedere le indagini troppo lentamente - se ne spogliò non appena seppe che nell'indagine aperta a Roma era indagata la segretaria del consigliere al Csm, Marcella Contrafatto. La funzionaria è indagata per calunnia: nel primo interrogatorio si era avvalsa della facoltà di non rispondere, ma oggi la sua legale, Alessia Angelini, ha comunicato che "è intenzionata a collaborare alle indagini". Sul futuro dell'inchiesta romana - che ieri ha segnato una tappa importante con la deposizione durata ore di Davigo - pesa però un'incognita: potrebbe essere trasferita alla procura di Brescia, almeno la parte che riguarda Storari, se fosse confermato che la consegna dei verbali a Davigo è avvenuta a Milano e non a Roma. L'interrogatorio di sabato prossimo dovrebbe servire a sciogliere ogni dubbio. Storari porterà a Roma una serie di documenti per spiegare la decisione di fare avere a Davigo i verbali, resi dall'avvocato Piero Amara tra dicembre 2019 e gennaio 2020. E poi, carte alla mano, fornirà la sua versione sia sullo stop alle indagini, che sarebbe stato imposto dai vertici, sulla presunta 'loggia Ungheria' evocata dal legale siciliano, sia su contrasti con gli aggiunti Fabio De Pasquale e Laura Pedio in relazione all'inchiesta sul cosiddetto 'falso complotto Eni' e ai suoi 'protagonisti' legati pure al caso Eni-Nigeria. Intanto dal vicepresidente del Csm David Ermini arriva un monito alla magistratura, nel corso di una cerimonia al Csm, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, della ministra della Giustizia Marta Cartabia e del presidente della Cei Gualtiero Basetti. L'occasione è la presentazione in anteprima del docufilm su Rosario Livatino, che Tv2000, la televisione dei vescovi, manderà in onda il 9 maggio nel giorno della beatificazione del magistrato ucciso dalla mafia a Agrigento. "La credibilità esterna della magistratura nel suo insieme ed in ciascuno dei suoi componenti è un valore essenziale in uno Stato democratico, oggi più di ieri" dice Ermini, prendendo in prestito le parole pronunciate dal "giudice ragazzino" e invitando i magistrati a ispirarsi al suo modello "per guadagnarsi la fiducia dei cittadini". Mentre il leader della Lega Matteo Salvini, di fronte alla nuova tempesta che investe la magistratura, osserva che la politica non può aspettare le indagini della magistratura "per iniziare una radicale riforma della giustizia che riguardi in primis il Csm, l'accesso e la carriera dei magistrati".