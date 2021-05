Regione, 2,5 milioni per i servizi aggiunti agli studenti disabili

Nuovo passo avanti verso la programmazione dei servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi per gli studenti con disabilità delle scuole medie superiori della Sicilia. Questa mattina sono state pubblicate le linee guida per l'erogazione dei servizi. "Dopo avere già assegnato i primi 2,5 milioni di euro, sui complessivi 5 previsti nell'ultima Finanziaria - ha detto l'assessore regionale alle Politiche sociali Antonio Scavone.- adesso, con l'invio delle linee guida alle ex province, viene definito ogni passaggio propedeutico alla tempestiva programmazione dei fondi per pianificare i servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi" Secondo la ripartizione, effettuata in rapporto al numero degli alunni con disabilità che frequentano gli istituti superiori dell'Isola, vi sono a disposizione 718 mila euro per la Città metropolitana di Palermo, 557 per Catania e 291 per Messina. Per quanto riguarda i Liberi consorzi dei Comuni, sono previsti 161 mila euro per Agrigento, 129 per Caltanissetta, 66 per Enna e ancora 125 mila euro per Ragusa, 246 per Siracusa e 202 per Trapani. "I servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi consentiranno - aggiunge Scavone - l'effettiva partecipazione degli alunni con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal piano dell'offerta formativa degli istituti e anche dal piano educativo individuale". L'altra metà dei fondi sarà trasferita a verifica quadrimestrale in relazione alla rendicontazione che orienterà l'ulteriore assegnazione delle risorse.