Telefonino trovato in una cella del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto

Un telefono cellulare e' stato trovato dai poliziotti penitenziari durante una perquisizione nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. L'apparecchio era dotato di scheda sim e caricabatterie. Lo rende noto Salvatore Chillemi, delegato nazionale Osapp, che afferma: "Un plauso come sindacato lo diamo alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria barcellonese che, seppur in presenza di una gravissima carenza di personale, riesce ad eseguire operazioni brillanti in ambito penitenziario. E' necessario prevedere un adeguato incremento di unita' in concomitanza delle recenti assunzioni nel Corpo".